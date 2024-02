Clemente e Paolucci appiedati. Barnabà e Basso sono in pole

Facevano parte del gruppo dei diffidati – erano Cioffi, Clemente, Saco, Spagnoli e Paolucci – e hanno rimediato un giallo nella partita contro la Carrarese, dunque contro il Rimini, sabato al Del Conero non ci saranno: sono Clemente e Paolucci, due giocatori cardine dell’undici di Colavitto che contro i romagnoli dovrà provvedere diversamente, vista l’assenza dell’esterno di centrocampo e della mezzala, entrambi fermati dal giudice sportivo per recidività in ammonizione. Sarà assente per squalifica anche Testagrossa, terzo portiere che non era diffidato ma che è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo "per avere, al 73° minuto della gara, tenuto un comportamento non corretto e ingiurioso in quanto, mentre era seduto in panchina, lanciava un cubetto di ghiaccio verso l’assistente arbitrale; l’oggetto sfiorava il summenzionato assistente e cadeva sul terreno di gioco, senza conseguenze". Ammenda di 600 euro alla società per un lancio di una bottiglietta di plastica semipiena e una di Caffè Borghetti al 94esimo minuto della gara nel recinto di gioco.

Per le assenze di Clemente e Paolucci, anche se è ancora presto per capire le intenzioni di Colavitto, sarebbero candidati a un ruolo da titolare Barnabà, che ha sempre mostrato buone cose quando è stato chiamato a vestire la maglia da titolare, e Basso, giocatore sempre generoso. Però c’è anche il dubbio relativo a Pellizzari, uscito dopo il primo tempo contro la Carrarese, che dovrebbe essere sostituito da Marenco, anche per lui una prova positiva domenica scorsa.

Questo, naturalmente, sempre nell’ipotesi che Colavitto confermi la difesa a tre e, dunque, il 3-5-2 visto nelle ultime sette partite. La squadra ieri ha ripreso ad allenarsi al Paolinelli, lavoro differenziato per chi ha giocato di più, contro la Carrarese, e per chi non lo ha fatto o è subentrato a partita in corso. Oggi allenamento mattutino sempre al Paolinelli.

Intanto è aperta la prevendita per la partita con il Rimini, sul consueto canale Diyticket e nei negozi convenzionati. Dirigerà l’incontro Adolfo Baratta di Rossano, al suo fianco gli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Giovanni Francesco Massari di Molfetta, quarto ufficiale Andrea Sacco di Novara.

Ieri la Lega Pro ha presentato un’interessante novità che non coinvolgerà direttamente l’Ancona ma altre due squadre del girone B: la serie C Now e Sky Sport hanno infatti annunciato un accordo grazie al quale nel match di domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto, l’arbitro indosserà una telecamera che fornirà immagini live durante la diretta alle 15 della partita su Sky Sport calcio e in streaming su Now. L’incontro sarà diretto da Claudio Allegretta della sezione di Molfetta. Si tratta della prima volta in una lega calcistica europea.

g. p.