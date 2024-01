Clementi: "Fatta una grande prestazione, non abbiamo perso la testa e acciuffato il pari"

Il gol di Tomba nel recupero sfata, almeno in parte, il tabù Chieti. Stavolta la Vigor non esce a mani vuote dallo scontro con i teatini, eppure, a Clementi il verdetto del campo sembra andare stretto. "Abbiamo visto una grande Vigor - afferma mister Aldo Clementi -. La sconfitta sarebbe stata più di una beffa. Non abbiamo perso la testa, siamo riusciti ad acciuffare il pari giocando con il piglio di una squadra che sa cosa vuole. Abbiamo mostrato notevole personalità contro una formazione indubbiamente fortissima quindi sono fiducioso in vista dei prossimi appuntamenti - rimarca il tecnico rossoblu che si sofferma anche sul ritorno di Denis Pesaresi dopo lunghe settimane di inattività -. Recuperare un giocatore non significa ritrovarlo al meglio della condizione. Denis è fuori da un po’, ha bisogno di tempo per tornare in piena forma". Nessuna dichiarazione invece è trapelata dallo spogliatoio del Chieti.

n.c.