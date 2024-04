Clementi: "Gambini, ingenuità che pesa". Fucili: "Noi gagliardi"

Garbati e lucidi come sempre, nonostante il caldo e la tensione post derby. I due mister analizzano un pareggio che, tutto sommato, nessuno dei due disprezza. Il tecnico vigorino Aldo Clementi però, non nasconde la propria delusione per un’espulsione (quella di Gambini) evitabile e maturata a partita ormai conclusa. Vista la concomitante assenza di Romizi, i rossoblu potrebbero trovarsi scoperti in una zona nevralgica del centrocampo in questo incandescente finale di stagione.

"Questi episodi mi fanno innervosire, non possiamo essere così ingenui – dice Clementi –. A partita finita non serve a nulla protestare, non so Gambini cosa abbia detto all’arbitro, so solo che dovrò fare a meno di lui in una fase cruciale della stagione. Sulla gara c’è poco da dire, nonostante il gran caldo le squadre hanno offerto un’ottima prestazione e il pareggio è giusto – rimarca Clementi –. La Vigor sta disputando una stagione straordinaria, nonostante gli infortuni siamo lì a giocarci i playoff, domenica prossima ci aspetta lo scontro diretto contro l’Avezzano, un appuntamento che non possiamo fallire".

Parzialmente soddisfatto anche mister Michele Fucili, l’allenatore del Fossombrone che aggiunge: "I ragazzi hanno dato l’anima anche oggi, a tratti meglio noi, in altre fasi della gara ha giocato meglio la Vigor, ma ho visto un Fossombrone gagliardo. Questo atteggiamento è fondamentale perché dovremo lottare sino all’ultimo pallone. Siamo stati bravi a limitare una squadra forte come la Vigor, al tempo stesso ci siamo proposti in fase offensiva con giocate interessanti. Sul finale di partita faccio fatica ad esprimere un’opinione, si sono strattonati e sono caduti entrambi, in compenso mi sono arrabbiato molto per come è nata l’azione della Vigor – continua Fucili –. Purtroppo ci saranno delle assenze pesanti anche domenica prossima, dovremo fare a meno degli squalificati Conti e Rovinelli, Casolla non è ancora al meglio e Germinale ha problemi al ginocchio".

