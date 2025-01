Clementi ha pure l’influenza, l’analisi di Giulietti:: "Pessima prestazione, complimenti agli avversari"

L’influenza costringe Clementi a rifugiarsi sotto le coperte dopo l’amara sconfitta nel derby. Al suo posto il vice Fabio Giulietti che, con franchezza, ammette le colpe di una Vigor sempre più irriconoscibile. La squadra senigalliese sta vivendo una fase preoccupante: niente gioco e un atteggiamento passivo, da qui la contestazione del popolo rossoblu che non ha neppure visto un accenno di reazione.

"La nostra prestazione è stata pessima, faccio i complimenti al Castelfidardo che ha strameritato di vincere – dice Giulietti –. Abbiamo assenze pesanti ed alcuni giocatori non sono particolarmente in forma, ma serviva un approccio differente. Abbiamo sofferto in tutte le zone del campo, soprattutto a centrocampo, seppur contro giocatori di grande valore".

L’iniziale esclusione di Kone è stata piuttosto chiacchierata sugli spalti dell’impianto senigalliese, ma Fabio Giulietti getta acqua sul fuoco.

"Non c’è alcun problema con Kone, è un bravo ragazzo, si allena con impegno quindi smentisco ogni illazione sulla sua esclusione – spiega ancora Fabio Giulietti –. È stata una scelta tecnica, dovuta al fatto che non sta bene. Da ormai 20 giorni è alle prese con fastidi di varia natura: prima la caviglia, poi il polpaccio ed il ginocchio, abbiamo semplicemente cercato di preservarlo. Non c’entra nulla l’aspetto disciplinare, al momento non è in forma".

Soddisfatto invece mister Giuliodori che espugna per la seconda volta di fila il "Bianchelli" in pochi mesi. Il suo Castelfidardo ha vinto con merito, surclassando a centrocampo una Vigor troppo fragile.

"Una partita quasi perfetta, abbiamo proposto un buon calcio e creato tante occasioni. Nella ripresa ci aspettavamo una reazione da parte della Vigor, ma ho apprezzato la solidità ed alcune buonissime ripartenze – dice Giuliodori con soddisfazione –. Non dobbiamo mai perdere di vista l’obiettivo, mai essere superbi, l’atteggiamento è fondamentale. Temevo questa partita: la ripartenza dopo la sosta può riservare delle sorprese, invece la squadra ha risposto benissimo quindi sono estremamente soddisfatto. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo salvezza il prima possibile e non sarà facile".

Nicolò Scocchera