Clementi: "Pari giusto. Però così fa male"

Termina in parità la sfida tra Roma City e Vigor Senigallia. Risultato giusto per quanto visto in campo, come sottolineato dal tecnico Aldo Clementi dopo il triplice fischio: "Alla luce dei fatti possiamo dire che il pareggio sia un risultato giusto, un punto a testa che fa da morale soprattutto per la prestazione". Queste le prime parole di Clementi, che poi aggiunge: "Avevamo preparato bene questa trasferta a Roma, su un campo e contro una squadra difficile da affrontare. Ho profondo rispetto per il Roma City che ritengo una squadra di alto livello". Sulla gara poi Clementi dice: "Era difficile da arginare la forza di Di Rienzo oltre ad altri elementi che stanno facendo un ottimo campionato. Certamente prendere gol allo scadere fa male, soprattutto per come avevamo interpretato il secondo tempo. Scognamiglio ha pescato il jolly della domenica dalla distanza ed ovviamente ci ha tagliato le gambe". Poi Clementi analizza anche l’espulsione, molto contestata, di Magi Galluzzi nel finale: "Ho sentito il ragazzo e mi ha detto di non aver toccato l’avversario. E’ stata una doppia beffa perché stavo optando per passare alla difesa a tre, ma l’espulsione ha cambiato le carte in tavola". Clementi in chiusura prova a cambiare subito pagina, spostando l’attenzione sul momento della Vigor: "Ho sempre avuto le prestazioni richieste dai miei ragazzi, spesso paghiamo risultati che non arrivano. Con il Roma City ho il solo rimpianto di un primo tempo in cui potevamo fare meglio".