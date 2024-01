Clementi: "Siamo partiti forte con i due gol . Avevamo preparato quel tipo di azioni"

Non poteva iniziare meglio il 2024 della Vigor Senigallia. Un grande successo per la squadra di Aldo Clementi, che apre alla grande il girone di ritorno. "Siamo partiti subito bene con i due gol di Zammarchi, che sono frutto della ricerca preparata di quel tipo di azioni". Queste le prime parole di Clementi, che poi aggiunge: "Il Termoli è una squadra forte e la sua classifica è bugiarda. Abbiamo affrontato uno squadra ben messa in campo che gioca un ottimo calcio. Dopo il nostro doppio vantaggio abbiamo sofferto un po’ le loro scorribande anche per qualche cambio forzato, ma vanno fatti comunque i complimenti ai nostri avversari". Clementi, poi, torna a parlare della sua squadra e della crescita stagionale: "Dimostriamo di saper anche soffrire pur cercando il gioco e la costruzione. Quando dobbiamo difendere ci riesce bene la fase di non possesso, mentre quando costruiamo riusciamo a sciorinare un bel calcio. La vittoria ed i tre punti in casa del Termoli sono importanti per continuare il nostro percorso nelle zone alte della classifica". La chiosa finale è poi sugli obiettivi: "Se la mia Vigor vuole continuare in queste posizioni allora bisogna anche saper soffrire ed uscire indenni dalle difficoltà".