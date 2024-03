Clementi sorride: "Playoff obiettivo reale". Duro Granieri: "Una prestazione indegna"

Una vittoria per la classifica, per i tifosi e per coltivare il sogno playoff. La Vigor si è ripresa il quinto posto ed il tecnico di Senigallia farà del suo meglio per conservarlo. "La partita si è messa subito nel verso giusto, siamo stati bravi a gestire il risultato – dice mister Clementi –. I playoff sono un obiettivo reale, se ci credono gli altri non vedo per quale ragione non deve farlo la Vigor che si trova in quinta posizione".

Molto più netto e deluso mister Granieri: "E’ stata una prestazione indegna, dobbiamo solo essere mortificati e chiedere scusa. Ho visto una squadra impegnata ad allargare le braccia per lamentarsi invece di combattere, non è ammissibile".