Clementi: "Volevamo la vittoria a tutti i costi"

Un successo che fa tornare il sorriso alla Vigor Senigallia, quello ottenuto per 2-1 in casa del Real Monterotondo. Visibilmente soddisfatto mister Clementi al termine della gara: "Abbiamo vinto contro una squadra ben messa in campo, interpretando nel migliore dei modi i momenti chiave della sfida". Queste le prime parole di Clementi che poi aggiunge: "Volevamo la vittoria a tutti i costi, non importa in che modo. Coprire bene le parti del campo non era facile, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. Mancava il successo da troppo tempo, in settimana ho parlato con i ragazzi e gli ho detto che non sarebbe stata una partita semplice. Questi tre punti sono fondamentali per il nostro cammino". In chiusura il tecnico della Vigor poi sottolinea: "Non si può migliorare il risultato dello scorso anno, ma si può far bene. Ci sono le condizioni adatte per far crescere tutto l’ambiente, compresi gli under che con il Monterotondo hanno fatto molto bene. Senigallia ha questo obiettivo da portare avanti fino a fine stagione".