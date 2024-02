Clementina fermata dalla capolista

CLEMENTINA

1

CASTELFRANCO DI SOTTO

3

Parziali: 17-25, 23-25, 25-21, 23-25

CLEMENTINA 2020: Dalla Rosa 13, Ciccolini, Stafoggia 8, Usberti 3, Fedeli 13, Canuti 11, Grilli 7, Saveriano 1, Pizzichini 1, Boari, Paparelli, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi.

CASTELFRANCO DI SOTTO: Zuccarelli 13, Colzi 14, Tesanovic, Renieri 6, Chisari, Fava 11, Ferraro 3, Vecerina 18, Giannoni, Viola, Boldrini, Colzi, Focosi, (Tesi L1), (Tosi L2). All. Bracci.

Arbitri: Scognamiglio e Cavalera

La Clementina esce sconfitta, ma tra gli applausi. La capolista passa in quattro set al PalaMartelli gremito per la prima giornata di ritorno dopo un incontro molto combattuto a parte la frazione iniziale vinto agevolmente dalle toscane. Castelfranco firma il doppio vantaggio in volata, poi cede nettamente nel terzo set. La prima della classe deve ricorrere a tutta la loro forza fisica e mentale per aggiudicarsi poi il set finale. Anche in questo, come nel secondo parziale, solo due punti dividono le due squadre, con una Zuccarelli su di giri, con il match chiuso da un errore in attacco delle padrone di casa.