"Clienti da proteggere. Ecco cosa facciamo"

Il consigliere regionale di Federalberghi Emiliano Pigliapoco (gestore dell’ex albergo Tre querce di Camerano) sa bene quanto sia importante la sicurezza per le strutture ricettive. "Chi non ha un programma gestionale può inserire i dati nel sito della regione Marche e da lì, in automatico, arrivano nel sito del commissariato di pubblica sicurezza. Chi invece ha un proprio programma gestionale deve cambiare le password ogni tre mesi. E’ giusto, ci sono dati sensibili che riguardano gli ospiti delle strutture. In questo momento sto seguendo sei strutture con vari sistemi. L’episodio avvenuto è molto significativo. Alla luce di quanto accaduto, capiamo che purtroppo gli hacker si ingegnano con ogni mezzo. Procediamo convinti del sistema in essere".