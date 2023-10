Clinica all’avanguardia. Pacemaker senza fili impiantato a Torrette: "Tra i primi in Europa"

Pacemaker senza fili impiantato all’ospedale di Torrette, un nuovo passo verso l’eccellenza assoluta. L’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche all’avanguardia dopo l’intervento effettuato sabato scorso. La Clinica di Cardiologia e Aritmologia è tra i primi centri europei a impiantare un simile dispositivo. L’intervento è stato messo in pratica con successo pochi giorni fa. Si tratta del primo impianto di un nuovo modello di pacemaker senza fili, completamente intracardiaco, dotato di una batteria con longevità extra superiore a 10 anni, ma più piccolo di una ministilo.

La Clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’azienda di Torrette, diretta dal prof Antonio Dello Russo, è stata tra i primi centri in Europa a fare uso di questa straordinaria tecnologia, applicata proprio qualche giorno fa a un paziente che necessitava di stimolazione cardiaca. Il pacemaker, denominato AVEIR VR, è indicato per il trattamento di pazienti con bradiaritmie cardiache. Differentemente dagli apparati tradizionali che vengono impiantati in una tasca sottocutanea pettorale e trasmettono gli impulsi al cuore attraverso dei fili, questo nuovo pacemaker è un dispositivo totalmente intracardiaco, dal peso di qualche grammo e volume di appena un centimetro, che è fissato direttamente all’interno del ventricolo destro.

Il nuovo dispositivo usato adesso per la prima volta ad Ancona, è dotato di una batteria che supera i 10 anni di durata e ha un design e un sistema di fissaggio che consentono, al termine della durata della batteria, di estrarlo e sostituirlo con un nuovo dispositivo. "L’introduzione della tecnologia di pacemaker senza fili leadless – dichiara il prof Antonio Dello Russo – ha dato realmente inizio, in questo campo, a una nuova era che vede l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche all’avanguardia in Europa e ci consentirà di trattare pazienti selezionati con una soluzione estremamente innovativa, particolarmente adatta ai più giovani vista la longevità della batteria".

Il dispositivo AVERIR VR sarà in futuro affiancato da un analogo dispositivo dedicato alla stimolazione della camera atriale, di recente introdotto negli Stati Uniti: "I due dispositivi potranno comunicare tra loro autonomamente – aggiunge Dello Russo, arrivato ad Ancona dal celebre istituto Monzino nel giugno del 2019 – per gestire adeguatamente il ritmo del paziente, con una modalità rivoluzionaria rispetto a quanto disponibile fino ad ora".

La Clinica di Cardiologia e Aritmologia di Torrette, attraverso le sue strutture e il suo team di medici e infermieri, tratta ogni anno più di 1750 pazienti con all’attivo oltre 900 procedure di ablazione e altrettante procedure di pacemaker tradizionali e leadless. Soddisfazione per questo risultato è stata espressa dal Direttore Generale dell’azienda ospedaliera, Armando Marco Gozzini: "L’attività di aritmologia ed elettrostimolazione condotta dal team del prof Dello Russo è un fiore all’occhiello della nostra azienda perché sa conciliare le necessità assistenziali con la ricerca clinica e la continua innovazione tecnologica: indispensabili per un centro di riferimento regionale e nazionale come il nostro".

Pierfrancesco Curzi