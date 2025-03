"Clò" con l’associazione ’Gli alfieri della storia’

Una giovane donna, trovata a camminare seminuda in campagna, viene portata in una clinica psichiatrica. Non parla, non collabora, dice solo di chiamarsi Clò. Il dottor Mario Monticelli prende a cuore il suo caso, rendendosi però ben presto conto che non avrà vita facile. E’ parte della trama dello spettacolo di stasera alle 21 al teatro La Nuova Fenice "Clò", presentato dall’associazione culturale "Gli alfieri della storia" e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Aldo Ceci. Regia di Monia Silvestri.