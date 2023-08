Clochard, fenomeno non rilevante

Un fenomeno non rilevante che comunque verrà monitorato. Questo il sunto della riunione del Comitato per Ordine e della Sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Ancona dedicata ai presunti problemi di ordine pubblico legati alla presenza di clochard e di senza fissa dimora in luoghi del territorio comunale, dal Passetto a piazza Cavour e i corsi centrali. Il questore Capocasa ha fornito un meticoloso report sulle presenze. Ne è emersa una situazione non numericamente rilevante, di persone solo in parte di origine straniera, la maggior parte delle quali in regola con le norme di soggiorno e che talvolta scelgono di non essere ospitati in strutture organizzate. Nonostante ciò le autorità hanno deciso di affrontare la criticità d’intesa tra prefettura, forze dell’ordine e comune, organizzando servizi integrati di controllo, e valutando concordemente quali possano essere i provvedimenti più opportuni ed efficaci, ciascuno secondo le proprie competenze. Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha comunicato l’intenzione di assumere provvedimenti per tutelare il decoro urbano con ordinanze antibivacco e antigraffiti. Sempre all’interno della riunione di ieri in prefettura – dove erano presenti anche i vertici di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale - è stato affrontato l’argomento dei prossimi eventi di spettacolo organizzati ad Ancona, a partire dalla Festa del Mare il 2 e 3 settembre prossimi, e sui servizi predisposti in occasione del ferragosto. Le misure preventive assunte al momento sembrano adeguate, ora bisognerà stabilirne l’efficacia sul campo.