Clochard multato alla festa del mare Assessore lo sorprende a bivaccare

Ordinanza sul decoro e contro il degrado: dopo lo straniero multato in piazza Cavour lunedì, arrivano dettagli sull’altra sanzione elevata a un altro senza fissa dimora che dormiva su una panchina lungo il viale della Vittoria. Anche per lui una multa da 50 euro. A sollecitare l’intervento della polizia locale sarebbe stato un assessore della giunta guidata da Daniele Silvetti. Il fatto risale allo scorso fine settimana, quasi sicuramente sabato, quando nella zona del Passetto era stato creato parte dell’allestimento della Festa del Mare. Proprio sabato, la prima giornata della kermesse, la Festa era incentrata soprattutto al Passetto, tra il talk in pineta che ha inaugurato l’evento, il cooking show e il concerto dei Tiromancino in piazza IV Novembre. Con iniziative collegate in corso Amendola e piazza Cavour, tantissimi visitatori si sono spostati dal centro al Passetto percorrendo a piedi il viale della Vittoria. Oltre alla gente quel tratto di strada è stato percorso da svariati assessori e funzionari dell’amministrazione comunale e uno in particolare avrebbe notato la presenza di un senza fissa dimora che riposava disteso su una delle tante panchine del viale alberato nel momento di maggior presenza del passeggio. Da qui la decisione di sollecitare l’intervento di una pattuglia della polizia locale, subito intervenuta. I vigili, in base alle misure previste dall’ordinanza anti-bivacchi, la n. 271 firmata dal sindaco Silvetti la scorsa settimana, hanno prima di tutto stilato un verbale da 50 euro per il clochard e lo hanno poi invitato a non utilizzare la panchina come un dormitorio. Si tratta della prima sanzione emessa in ordine di tempo dalla polizia locale dopo l’entrata in vigore, due giorni prima, delle regole fissate nell’ordinanza sindacale. Il secondo verbale è stato riempito lunedì quando una pattuglia ha sorpreso un senza tetto che dormiva su una panchina di piazza Cavour. Identiche le modalità di intervento: da una parte la multa che difficilmente verrà pagata dai due uomini, e poi l’allontanamento. Sicuramente altri provvedimenti verranno presi da qui al 31 ottobre prossimo, termine della funzionalità dell’ordinanza che poi il sindaco Silvetti e la sua giunta potrebbero non rinnovare. Una decisione che verrà presa soltanto allora, considerando i risultati del testo normativo: l’effettivo rispetto delle regole e dunque meno clochard su panchine e aiuole più che il numero di sanzioni elevate.