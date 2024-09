Clochard si sente messo alle strette e lancia pietre contro gli agenti

Clochard viene avvicinato dagli agenti per essere indentificato ma lui in tutta risposta scappa e lancia contro di loro delle pietre: 43enne camerunense denunciato. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine segnalato da mesi in via Setificio dove aveva realizzato la sua "dimora" su una panchina. Era già noto ai servizi sociali per la sua abitudine di esagerare con l’alcol e bivaccare sulle panchine. Ora dovrà rispondere di violenza, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti a offendere e rifiuto di fornire legeneralità. Il lancio delle pietre domenica mattina in via Paladini (aveva lasciato via Setificio dove in tanti lo avevano segnalato) dove gli agenti sono stati allertati dai residenti. Il 43enne, invitato a declinare le generalità, ha dato in escandescenze, scappando e infilandosi in un giardino privato da dove lanciava pietre contro i vigili, fortunatamente senza colpirli. Immobilizzato è stato portato al pronto soccorso ma se n’è andato poco dopo, prima di ricevere il referto. "La presenza dell’uomo – spiegano dal Comune - è già nota ai servizi sociali e alla Caritas che stanno attivamente collaborando per trovargli una sistemazione e convincerlo a intraprendere un percorso di inclusione".