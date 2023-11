Clochard senza codice fiscale: perché ora potrà incassare la vincita al Superenalotto

Senigallia (Ancona), 24 novembre 2023 – Lieto fine per il senzatetto di Senigallia che aveva sbancato al Superenalotto, vincendo 37mila euro ma non poteva ritirarli: otterrà un bonifico.

La vicenda aveva appassionato l’Italia, anche perché il cavillo che gli impediva di incassare la cifra era quantomeno curioso: la mancanza di una tessera sanitaria e codice fiscale valido. Ma Gianluigi avrà i suoi soldi: l'ufficio premi di Sisal ha infatti comunicato infatti di aver inviato l'importo ed entro lunedì il clochard potrà ricevere l'accredito.

La vincita

La storia di Gianluigi, conosciuto come “Cassano” dai residenti del luogo per il suo accento pugliese, aveva fatto rapidamente il giro del web. E’ il 24 ottobre quando il senzatetto si reca punto di Vendita Sisal Tabaccheria Severi di via dei Portici Ercolani per giocare i suoi soliti numeri: 8, 18, 41, 54, 75, 79, numero Jolly 42, numero SuperStar 8. Con una giocata di 1.50€, se ne è aggiudicati 37.045,00 euro. Ora, finalmente, potrà incassare la cifra.