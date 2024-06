Closing fissato per oggi. Ricompare Tony Tiong:: "Così vendo la società a noto gruppo italiano"

Tony Tiong torna a parlare e lo fa attraverso lo studio legale Giangrande: vende l’Us Ancona a un noto gruppo imprenditoriale italiano e promette l’iscrizione in serie D e altro ancora. E’ quanto emerge da un comunicato inoltrato dallo studio legale milanese all’Ansa e reso noto ieri mattina. Il comunicato contiene anche la lettera a firma dello stesso Tony Tiong inviata alla Figc. L’annunciato closing dell’operazione dovrebbe dunque avvenire oggi, con "un noto gruppo imprenditoriale nazionale" attraverso l’advisor dell’operazione, Federico Marsella.

"Sono in fase di definizione trattative per la cessione del controllo della società Us Ancona" scrive infatti lo studio Giangrande in nome e per conto del signor Tiong, che fa anche sapere che è stata formalmente informata la Federazione Italiana Giuoco Calcio e che i dettagli verranno resi noti a conclusione dell’operazione, già fissata per la giornata odierna. Nello specifico, Tony Tiong oggi cederà il controllo dell’Us Ancona vendendo la totalità del capitale sociale della The Dream, società unipersonale con sede a Porto Sant’Elpidio che è proprietaria del 95% dell’Us Ancona, ma anche del 100% dell’Ancona Sports Center, società che era stata costituita per acquisire dal Comune il terreno per la realizzazione del centro sportivo. Il nuovo acquirente, in altre parole, potrebbe a stretto giro perfezionare l’acquisizione del terreno dal Comune.

"Tale operazione – scrive Tiong nella leggera alla Figc a proposito della cessione del club – è volta a permettere la continuità aziendale e sportiva mediante l’avvicendamento con la nuova proprietà la quale, in conformità alle proprie manifestazioni di intento, provvederà a dotare Us Ancona delle capacità manageriali e finanziarie al fine della conservazione del patrimonio sportivo della stessa, della possibilità di iscrizione alla serie D e in particolare della continuità del relativo settore giovanile, dell’identità storica della Us Ancona, nonché del miglior interesse della collettività e della stessa tifoseria, senza necessità di ricorso alla procedura ex art. 52, c. 10, Noif. Sarà cura comunicare il cambio sia della proprietà che del management una volta formalizzati gli atti notarili".

Giuseppe Poli