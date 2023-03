"Clown Spaventati Panettieri", al Panettone una serata per ridere

Divertimento assicurato questa sera (ore 21) al Teatro Panettone di Ancona, sia per i piccoli che per i grandi. La rassegna ‘Tout le Cirque 2023’ propone infatti lo spettacolo ‘Clown Spaventati Panettieri’, messo in scena dal Collettivo Clown. Si tratta della prima produzione indipendente del Duo Meroni Zamboni, che ha debuttato nel 2015 all’Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano.

In meno di due anni lo spettacolo è stato finalista al premio Takimiri del ‘Clown&Clown Festival’ e vincitore del premio ‘Gianni Damiano’ a ‘Lunathica’. Ha inoltre toccato quasi tutte le regioni italiane tra partecipazioni a festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolo della cultura come Pompei e Matera. In Europa ha partecipato al Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia, Pflasterspektakel a Linz, Salon Sardine a Vienna, Ufo Festival. Tra il marzo e il giugno del 2017 i due artisti hanno superato per la prima volta i confini continentali con una tournée di oltre 20.000 chilometri in quarantacinque teatri della Cina. Nel 2018 e nel 2019 i due hanno mantenuto la collaborazione con l’Oriente con due nuove produzioni: ‘Lost Goal’ e ‘Balloon Adventure’.

Il Collettivo Clown nasce nel 2014 a Milano dal desiderio di sette artisti con percorsi differenti, uniti da una forte affinità poetica. E’ attivo su tutto il territorio italiano e a livello internazionale nella produzione di spettacoli e performance site specific, presentati in festival di teatro di strada, di circo contemporaneo e nei circuiti teatrali, oltre che nella formazione educativa, amatoriale e professionale, con percorsi intensivi o annuali. Dal 2015 è in prima linea per lo sviluppo del progetto Artepassante.

Dal 2018 in collaborazione con Manicomics Teatro, è sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali. La programmazione del Teatro Panettone è organizzata dal Gruppo Recremisi, curatore delle varie rassegne che vi si tengono, in collaborazione con Amat e FITA Marche. Biglietti (posto unico 10 euro, ridotto 8 euro), in vendita alla Casa della Musica di Ancona (071 202588, ore 9 – 12.30 e 15 – 19.30) su www.vivaticket.com e www.amatmarche.netbiglietterie. Prenotazioni e informazioni: Casa della Musica Ancona, AMAT (071 2072439) e www.teatrorecremisi.it.