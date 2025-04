"Club 1984 – Nineteen Eighty-Four", una serata dedicata agli anni ’80

"Un atto di resistenza culturale, una dichiarazione d’amore agli anni ’80 più sovversivi e pulsanti, un rifugio temporaneo contro la sorveglianza, il controllo e l’indifferenza".

Così viene presentato ‘Club 1984 – Nineteen Eighty-Four’, evento previsto domani (ore 21) al Circolo Arci Erésia di Ancona, in vicolo Bonarelli 21. Ispirato a "1984" di Orwell, ‘Club 1984’ prende in prestito tanto l’estetica quanto la visione distopica del romanzo, trasformandola in qualcosa di vivo, notturno, umano. A fare da colonna sonora alla serata c’è anche il film ‘1984’ e soprattutto l’iconica soundtrack degli Eurythmics, in cui spicca ‘Sexcrime (Nineteen Eighty-Four)’, brano oscuro, magnetico, irresistibile.

Proprio come il dancefloor di Club 1984. Dietro la consolle ci sarà Nicolò, in arte Nicolhouse, dj e collezionista di vinili che da anni porta in giro per club, circoli e festival un universo sonoro sospeso tra Soul, DownTempo, Garage e Underground del decennio 1987-1997. Nei suoi set voci potenti e sensuali evocano atmosfere newyorkesi, ma anche le sfumature più scabrose della scena underground londinese. La selezione sarà un’ode al synth-pop e alla new wave, con incursioni electro e acid house: Bronski Beat, Human League, Gaznevada, Pet Shop Boys, Rickster e naturalmente Eurythmics.