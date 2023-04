Club Amici del Mare: al via il corso di pesca

Ha preso il via presso la sede del Club Amici del Mare a Marina Dorica di Ancona, con una grande partecipazione, il corso di pesca in mare. Tra le attività proposte dal Club infatti non poteva mancare un corso di pesca per giovani e adulti aperto a tutti e completamente gratuito. Obiettivo dei quattro incontri in calendario quello di incuriosire ed avvicinare il neofita che vuole approcciarsi alla pesca in mare ma anche “perfezionare” chi è già praticante.

La prima serata, grazie al relatore Roberto Pelati, è stata dedicata alla tecnica dello spinning d’altura, una pesca praticata sulle mangianze, con esche artificiali che mira alla cattura di tombarelli, lampughe, alletterati e sua maestà il Tonno Rosso. Nel secondo appuntamento si parlerà della traina con il vivo, quindi reperimento dell’esca, lenze, tecnica ecc.. target principale di questa tipologia di pesca sono le grandi Lecce Amia, il dentice e l’ambitissima e ricercatissima ricciola. La terza serata sarà dedicata al drifting al tonno: si parlerà di tecnica di pasturazione, canne, mulinelli, lenze, inneschi e molto altro. Nel quarto incontro verranno messi a confronto svariati nodi, come realizzarli e si passerà poi ai test con il dinamometro per capire quale è il nodo più consigliabile nelle varie tecniche di pesca e con la minor perdita del carico di rottura del filo.