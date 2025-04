Club Bridge, alla guida arriva Nicoletta Zoppi

Cambio al vertice del Club Bridge di Jesi. Dopo la lunga e fortunata presidenza di Giordano Togni, per la prima volta eletta una donna alla guida del club sportivo jesino: è Nicoletta Zoppi. Il passaggio di consegne è avvenuto in occasione dell’ultima assemblea al Circolo cittadino. Zoppi è professoressa di matematica e fisica al Liceo scientifico e per il Club Bridge Jesi ha svolto il ruolo di segretaria per otto anni. "Spero di continuare a far crescere la nostra associazione facendo tesoro dell’ottimo lavoro del mio predecessore e cercando di avvicinare anche i giovani", le prime parole. Nel direttivo anche Luciano Bellagamba, Rita Grazioso, Romana David, Stefano Bonazza, Doriano Romagnoli e Daniela Sabbatini.