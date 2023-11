Club Milano e City, servono punti: "Siamo in ritardo"

Nella serie D domenica calcistica con in palio punti importanti per le formazioni milanesi. Il Sangiuliano City di mister Andrea Ciceri nel girone D del quarto campionato nazionale è atteso in provincia di Pistoia per la trasferta dall’Aglianese allo stadio Bellucci. I gialloverdi dopo la pesante vittoria ottenuta sul Borgo San Donnino vogliono dare continuità al proprio cammino. "Siamo - dice il direttore generale Andrea Luce - ancora attardati in classifica e dobbiamo pensare a risalire velocemente la china della classifica. In questo momento dobbiamo pensare necessariamente ad una gara alla volta, senza fare proclami". "Andiamo - aggiunge mister Ciceri - sicuramente alla ricerca di continuità in primis di prestazione, per cui abbiamo lavorato tanto questa settimana. Vogliamo costruire un percorso che possa portarci a risalire e andare forte fino alla fine del campionato. Quindi cercheremo di non accontentarci anche se un pareggio nella tana di una squadra come l’Aglianese costruita per vincere il campionato è un risultato certamente da non buttare".

Nel girone B la Tritium allenata da Di Blasio è in casa contro la Clivense anche se si deve rinunciare a capitan Scietti, appiedato dal giudice sportivo: il match si giocherà a porte chiuse allo stadio La Rocca, visto la squalifica del campo e la società abduana invita i propri tifosi a non presentarsi agli ingressi perché l’accesso non sarà possibile in alcun modo.

Nel medesimo girone il Club Milano di mister Scavo riceve a Pero la Real Calepina. Dice il tecnico biancorosso alla vigilia del match: "Questa è una gara importante, ho bisogno di avere risposte positive dai ragazzi perché veniamo da una buona gara a Brusaporto, però veniamo anche da sei giornate in casa in cui abbiamo raccolto troppo poco per il campionato che dobbiamo fare noi, quindi credo che questa è la giornata giusta per spostare gli equilibri. E’ uno scontro diretto contro una squadra organizzata e a prescindere dall’avversario, noi in casa dobbiamo fare meglio. Ho bisogno di capire - conclude - se la mia squadra riesce a fare partite forti anche contro squadre dal nome non blasonato perché qui a casa abbiamo fatto bene solo contro il Desenzano e il Piacenza che ci hanno portato ad alzare il livello".

Nel girone A l’Alcione Milano di mister Giovanni Cusatis ospita al Kennedy la Lavagnese per confermare il primato.

Luca Di Falco