Club Nautico, nuova dirigenza Scuola vela ok

Il 2022 è stato un anno di grandi cambiamenti per il Club Nautico Senigallia, ma la squadra agonistica di vela è ripartita con grandi novità. L’elezioni di un nuovo direttivo del sodalizio, dopo le dimissioni del precedente presidente e il cambio di alcuni consiglieri, sono state fondamentali per il proseguo di quella che è un’importante realtà cittadina.

E a rappresentare un valore aggiunto, oltre alla Scuola Vela pronta a ripartire per la stagione estiva, è proprio la squadra agonistica, che lo scorso week-end ha aperto la stagione con una regata ad Ancona: l’atleta Giovanni Carbonetti si è aggiudicato il terzo posto nella categoria cadetti. Buoni anche i risultati del resto della squadra. Un calendario impegnativo quello che attende gli atleti del Club Nautico Senigallia, seguiti pedissequamente dall’istruttrice Maja Stavnichi.

La squadra agonistica di vela è una realtà che, fino a qualche mese fa sembrava essere arrivata al capolinea ma che grazie all’impegno di istruttrice, consiglieri e genitori potrà continuare a portare in giro per l’Italia il nome della spiaggia di velluto. Un ringraziamento speciale va alla SefStamura che ha ospitato i ragazzi per il week-end a cui ha fornito supporto.