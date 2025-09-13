Club sportivi senza palestre, scoppia il caso. La Provincia: "Non ci siamo girati i pollici"

Il presidente della provincia Daniele Carnevali ha risposto all’affondo lanciato e pubblicato nel nostro giornale dal direttore tecnico della U.s. Pallavolo Roberto Paradisi che ha acceso i riflettori sui ritardi delle concessioni delle palestre alle associazioni sportive e sula tempistica dei lavori: "Congelare le assegnazioni delle palestre scolastiche a settembre come ha fatto la Provincia, impedendo ai dirigenti scolastici di procedere alle concessioni è uno schiaffo alle famiglie, agli atleti, alle società sportive e al territorio – ha spiegato Paradisi -. Solo coloro che considerano lo sport come un orpello, o peggio un fastidio, può concepire l’dea di programmare (o rinviare) lavori di risistemazione di impianti sportivi all’inizio di una stagione sportiva ed agonistica. A Senigallia succede questo".

Il Presidente della Provincia Daniele Carnevali ha illustrato la situazione palestra a Senigallia.

"I lavori al Perticari con fondi Pnrr riguardavano il plesso principale e la palestra. Per il primo sono stati completati i lavori questa estate quando la ditta ha potuto operare all’interno evitando di farlo nei mesi precedenti proprio per non intralciare le attività amministrative e scolastiche, visto che il diritto allo studio ha la priorità. Quindi durante l’estate nessuno si è girato i pollici – spiega Carnevali - Veniamo alla palestra. I lavori di adeguamento sismico da operare lì, avevano, come da cronoprogramma, una durata di sei mesi e, anche ammesso e non concesso che avessimo iniziato i lavori in estate - non prima, durante l’anno scolastico, per salvaguardare adeguatamente il diritto allo studio e le attività sportive tanto care a Paradisi ma anche a noi - saremmo arrivati a fine anno e i problemi per il dopo scuola ci sarebbero stati comunque. A maggio abbiamo restituito alla città di Senigallia una palestra importante come quella del Corinaldesi, ad uso sicuramente della scuola che delle società sportive, poi è in fase di redazione una variante progettuale che dovrebbe arrivare proprio in questi giorni, che tra le altre cose consentirà anche di accorciare i tempi di realizzazione inerenti la palestra di alcuni mesi". Paradisi in una nota torna anche sul problema dei costi: "La Provincia di Ancona che, sia detto per inciso (ma neanche troppo) ha un tariffario imbarazzante pensando di far cassa con gli atleti e le loro famiglie – prosegue - Ricordo a Carnevali, alle schiere di burocrati (e finanche ad alcuni presidi della Provincia di Ancona) che la legge 23 del 1996 obbliga le pubbliche amministrazioni a mettere a disposizione le palestre scolastiche. Non una "concessione" benevola di una sorta di sultanato provinciale ma un dovere di legge. Carnevali lo rispetti e fermi la deriva burocratica che snobba e colpisce lo sport. E subito dopo rimetta mano alle inaccettabili tariffe della Provincia".

Attacchi che il presidente della provincia rispedisce al mittente: "Come presidente della Provincia occorre fare una precisazione e dico che prima di parlare occorre conoscere bene le situazioni, non accetto che si denigrino gli uffici della Provincia che stanno svolgendo un importante intervento antisismico al Perticari di Senigallia, con la massima attenzione a tutte le realtà che gravitano attorno al mondo scolastico, gli studenti in primis". Per la Provincia i problemi non riguardano solo palestre, ma anche scuole: resta il problema legato all’inagibilità di un’ala del plesso Corinaldesi – Padovano, con studenti temporaneamente trasferiti nei moduli e in un’ala del Panzini.