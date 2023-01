Cmb in aiuto di soci e dipendenti: bonus per carburante e bollette

La Cmb di Carpi ha promosso iniziative a sostegno del reddito di soci e dipendenti, destinando fino a 800 euro a persona, per un investimento complessivo di 330mila euro. A partire dal mese di agosto 2022 sono stati destinati ai dipendenti buoni carburante, iniziativa che è stata ripetuta nei mesi invernali, con un contributo aggiuntivo per il pagamento delle spese energetiche domestiche (direttamente nella busta paga di dicembre) e un buono spesa presso la Coop. L’ammontare di ogni contributo varia secondo i benefits già riconosciuti a ogni singolo destinatario (ad esempio auto aziendale). "Un clima di perdurante e diffusa incertezza sta incidendo in maniera pesante sulle prospettive di sviluppo e ripresa economica in Italia – fanno sapere dalla Cooperativa –. L’inflazione ha impattato in modo molto veloce sull’incremento dei prezzi energetici e non solo, determinando politiche di aumento dei tassi d’interesse da parte delle Banche Centrali. Ciò ha portato alla perdita di potere di acquisto delle persone: in questo contesto abbiamo scelto di orientare risorse aggiuntive, a sostegno del reddito di soci e dipendenti". Queste attività si integrano con la partnership avviata con Fondazione ANT Onlus per la prevenzione del melanoma e di malattie cutanee: 84 lavoratori e lavoratrici hanno già effettuato una visita specialistica dermatologica, mentre 110 la effettueranno nei primi mesi di quest’anno. Il personale CMB è inoltre tutelato da un’assicurazione aggiuntiva per infortuni professionali ed extraprofessionali, oltre che da un’assistenza sanitaria integrativa. L’attenzione alle persone e al loro benessere è parte integrante dei valori fondanti di CMB, che nel 2022 ha pubblicato il primo Bilancio di Sostenibilità allo scopo di misurare l’impatto sociale, ambientale oltre che economico della cooperativa.

m.s.c.