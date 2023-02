Cna Castelfidardo ospita Frolla e il suo master

La Cna di Zona Sud di Ancona, presso la propria sede di Castelfidardo, ospita il primo Master del Microbiscottificio Frolla di Osimo destinato all’Impresa Sociale e Non Profit, finanziato dalla fondazione Cariverona. Venti i partecipanti iscritti al master provenienti da tutta Italia. Il Master è in formula week-end ed è suddiviso in 11 moduli tematici più 2 camp dedicati alla stesura del project work. Il corso affronta i diversi aspetti del management applicato alle imprese sociali, sviluppando una cultura di business basata sulla centralità della risorsa umana, leadership etica ed orientamento allo sviluppo del talento.