Cna: "Emigrazione senza sosta, ma c’è chi scommette sulla città"

"Da Fabriano nel decennio 2002-2012 sono emigrati all’estero in media 32 residenti l’anno, nel decennio successivo la stessa media è salita a ben 122 cittadini". Così Marco Silvi, responsabile Cna di Fabriano il quale però aggiunge: "Questi sono i dati Istat, ma c’è chi resta, chi invece ha deciso con convinzione di investire e restare a vivere nel Bel Paese". Silvi ha incontrato alcuni giovani imprenditori del territorio in under 35 anni che vogliono restare. Tra loro Luigi Graziano (29 anni) della carrozzeria New Roger: "Spesso le problematiche che dobbiamo affrontare come titolari di impresa ci mettono a dura prova, penso alle lungaggini incomprensibili della burocrazia, nonostante questo mi sento un privilegiato nel poter svolgere la professione che amo in questo Paese". Anche Manuele Brega e Matteo Mearelli (rispettivamente 31 e 32 anni), titolari di Urban Style, attività di parrucchiere uomodonna: "Qui abbiamo tutto, possiamo contare su chi crede in noi e nel nostro lavoro. Stiamo anche pensando di ampliare i servizi". Debora Sanna (31 anni), giovane imprenditrice che gestisce il Cafè Bistro’: "Le difficoltà che affrontiamo nel portare avanti le nostre imprese, vale a dire i nostri sogni, mi fanno comprendere del perché alcuni decidano di andarsene, ma io non mollo". Infine Daniele Ciappelloni che a 29 anni gestisce un’attività nella comunicazione: "La mia sfida più grande è dimostrare che questo territorio ha ampi margini di crescita. Quando sai di essere nato e cresciuto nel Paese più bello del mondo, combatti burocrazie e malfunzionamenti".

sa. fe.