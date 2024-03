Cnh, c’è l’accordo: "solo" 127 esuberi volontari

Resta il doppio turno allo stabilimento Cnh industrial, ma il prezzo da pagare sono 127 esuberi sugli attuali 914 dipendenti, nessuno coatto e con importanti incentivi alle uscite. E’ il frutto di una trattativa e di un confronto durato quasi 12 ore martedì, confronto che prevede anche il ricorso alla cassa straordinaria di solidarietà (si parla di una 70ina di giornate all’anno). Ieri le assemblee con i lavoratori, la prima delle quali in mattinata è culminata con un lungo applauso ai rappresentanti sindacali Fim, Cisl, Uilm e Aqcf (associazione quadri e Capi Fiat) che hanno portato avanti il tavolo della trattativa spingendosi fino a minacciare lo sciopero nel caso in cui l’azienda non retrocedesse sull’intenzione di ridurre da due a uno i turni.

Tra i lavoratori c’è il sollievo di aver scongiurato il rischio di molti più esuberi e soprattutto non volontari nel caso di decisione per il turno unico. Secondo l’accordo che sarà firmato oggi con l’azienda i dipendenti, operai ma anche impiegati over 40 che decideranno di non opporsi ai licenziamenti entro il 31 maggio (con uscita a giugno) riceveranno un incentivo cosiddetto ‘speed up’ di 22.500 euro più 26 mensilità. Un bel gruzzolo che scende alle sole 26 mensilità per chi decide di uscire da giugno. L’azienda ha già effettuato un’analisi di quanti dipendenti sono vicini (dai 12 ai 48 mesi) dalla pensione. Sarebbero tra i 50 e i 60 i dipendenti cui sommare eventualmente altre uscite volontarie tra chi sceglie magari di cambiare lavoro o accontentarsi dell’incentivo.

"C’è poi un secondo step – evidenziano Maurizio Gabrielli (Fiom) e Vincenzo Gentilucci (Uilm) – che potrebbe ridurre gli esuberi e prevede di far rientrare a Jesi dalla Turchia delle lavorazioni oltre all’avvio del lavoro su nuovi trattori. Alcuni dipendenti poi potrebbero chiedere il trasferimento in altri stabilimenti. In ogni caso non ci saranno licenziamenti coatti".

"Abbiamo detto no a decisioni affrettate che avrebbero depotenziato e cambiato pelle alla missione produttiva che la storia dello stabilimento di Jesi ha" aggiunge Lorenzo Morganti (Rsu Fiom). "La crisi purtroppo è arrivata alle macchine di media e alta potenza come le trebbiatrici – aggiunge Luigi Imperiale (Fim Cisl)- oltrechè sui trattori medio-piccoli. Nel 2023 si è scesi da 17.400 a 12.300 trattori e per l’anno in corso si parla di un calo produttivo dal 5 al 15 %. L’impegno di riportare lavoro dalla Turchia è un segnale importante".

Sara Ferreri