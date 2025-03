Coach Medei pensa già alla prossima sfida: "Ora i playoff contro un’agguerrita Milano"

Il ritorno a casa della Lube, dopo la trasferta extralarge tra nord Italia e Turchia, viene salutato da un bel 3-0. E l’immancabile coro "al palazzo non si passa". Fine del ciclo da 4 partite in 9 giorni, fine della fase regolare, ora i biancorossi godranno di una settimana libera per preparare al meglio i playoff contro l’Allianz e le finali di Challenge Cup. Ha vinto la Lube ma hanno vinto tutti. La cornice di pubblico è stata uno spot per il nostro movimento e il palas alla fine ha giustamente tributato applausi a Grottazzolina, capace di realizzare 16 punti nel girone di ritorno e conquistare, da matricola, una incredibile salvezza in anticipo.

Parola ai protagonisti, ecco coach Medei: "Mi è piaciuta moltissimo la reazione nel momento più complicato, ovvero nel secondo set. I ragazzi che sono entrati hanno dimostrato per l’ennesima volta il grande valore della nostra rosa, e proprio questa forza penso sia stata la chiave della vittoria di questa sera e di tutto quello che abbiamo fatto finora nella stagione. Milano? Rappresenta un cliente scomodo per i playoff, mi aspetto un avversario agguerrito. Sono sicuro che la Lube sarà pronta. Voglio che la mia squadra sia concentrata sul proprio campo ed esprima il suo massimo livello di gioco: se riusciremo a farlo ci toglieremo molte altre soddisfazioni". Parola all’Mvp, il centrale Chinenyeze: "Bellissima la rimonta, eravamo molti punti indietro, ma sappiamo che questa squadra non molla mai. Con Milano sarà una bellissima sfida, sicuramente tostissima, vincerà chi avrà più voglia di prevalere". Infine il veterano Orduna: "L’imbattibilità in casa rappresenta una grande soddisfazione per la squadra e i tifosi. Soprattutto esprime la forza di questo gruppo, che anche oggi, nel secondo set, è riuscito a venir fuori da una situazione molto complicata. Adesso si riparte da zero".

Coach Ortenzi si rammarica per il vantaggio sciupato dalla Yuasa nel secondo set: "E’ un peccato, un rimpianto non averlo preso perchè poi poteva nascere un’altra partita. Abbiamo avuto 2-3 occasioni ma senza pazienza e abbiamo gestito male una free ball. E’ stata comunque una domenica speciale, ci hanno seguito in tantissimi. Ora dobbiamo raccogliere le energie mentali e approcciare i Playoff 5° posto con la stessa ferocia degli ultimi mesi". Emozionato per il calore avuto l’ex Marchisio: "Sempre bello tornare all’Eurosuole Forum. Purtroppo il turno in battuta di Podrascanin ci ha un po’ incastrati e poi, quando lasci in vita la Lube sai già che non avrai scampo".

Andrea Scoppa