Coach Niccolai al debutto: "Tornare subito a vincere"

E’ stata una settimana molto intensa per la Janus Fabriano basket che dopo aver perso in casa contro il San Vendemiano, la società è corsa ai ripari, ha sollevato dall’incarico il capo allenatore Grandi e ha ingaggiato Andrea Niccolai che esordirà di fronte al pubblico amico domenica contro l’Andrea Costa Imola. Non tutte le colpe sono da attribuire a Grandi, ma come sempre accade, quando non arrivano i risultati a farne le spese è sempre l’allenatore.

Con coach Niccolai abbiamo fatto il punto della situazione. "Appena sono stato interpellato – dice il neo coach – non ci ho pensato su due volte e ho accettato. Per me è una grande soddisfazione ritornare, dopo 19 anni, non solo per averci giocato ma anche per aver vissuto la storia della società da avversario".

"Bisogna – continua – cercare di invertire il trend negativo, migliorare la squadra, rinserrare le file, tornare alla vittoria e chiudere la stagione centrando l’obiettivo che la società si è prefissata. C’è molto da lavorare, ma siamo una buona squadra e sono convinto che potremo fare un ottimo campionato. In questo momento c’è un po’ di frustrazione e delusione, ma dobbiamo subito ripartire, credere nelle nostre possibilità e ritrovare la fiducia per tornare a vincere perché abbiamo giocatori forti e siamo un buon team". "Domenica – afferma Niccolai – contro Imola la partita è molto difficile perché è una squadra in crescita che ha tantissimi giocatori che ci possono mettere in difficoltà. Contro avversari di qualità dobbiamo alzare l’asticella, fare una partita di grande intensità, ’rabbia’ e tanta voglia di tornare al successo. Il campionato è nuovo e complicato ma è ancora molto lungo. Dobbiamo ragionare e preparare al meglio una partita per volta, ritornare a crescere e avere fiducia in noi stessi. Strada facendo cercheremo di capire meglio i vari livelli, ma dobbiamo provare a essere squadra per risalire in classifica al più presto".

Angelo Campioni