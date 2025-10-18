Coach Sorgentone vuole il riscatto, la Goldengas gioca in casa

Quarta giornata in serie B Interregionale con Jesi ancora una volta in casa e ancora una volta prima a scendere sul parquet. La squadra di coach Sorgentone, reduce da una brutta – nelle proporzioni e nei modi – sconfitta interna contro il Vasto, per la seconda volta di fila gioca al PalaTriccoli in anticipo, di oggi come da calendario interno 2025-26: salto a due alle ore 21, contro i Lions Bisceglie, agli ordini degli arbitri Antonelli di Assisi e Virgili di Porto Sant’Elpidio. Avversario difficile, anche se reduce da un fine estate a dir poco complicato: i Lions avevano costruito una squadra forte, che però poco prima dell’avvio del torneo ha subito dei cambiamenti, con nel mese di settembre l’addio ad esempio del pivot Marcelo Dip, classe 1984 ma ancora integro, un passato anche nelle Marche e grande esperienza di categoria. La squadra pugliese ha inoltre subito una penalizzazione di 5 punti in classifica, sempre a settembre, per fatti relativi alla scorsa stagione, ma da scontare in quella in corso: penalità decisa per non aver disputato abbastanza campionati giovanili nel 2024-25. I Lions sono dunque al momento ultimi in classifica ma hanno iniziato bene, vincendo due partite e salendo a -1: con una vittoria a Jesi annullerebbero già la penalizzazione.

Gioca invece domani, e viene da dire finalmente in casa, la Goldengas Senigallia, che dopo quasi un mese di campionato ha giocato soltanto lontano dal pubblico amico, perdendo all’esordio a Recanati e poi vincendo domenica scorsa a Gualdo Tadino dopo aver osservato nella seconda giornata il turno di riposo. Alle ore 18 di domani a al PalaPanzini sale l’Amatori Pescara e bisognerà vincere a tutti i costi perché poi un calendario beffardo porrà i biancorossi di fronte di nuovo a due trasferte consecutive, una più difficile dell’altra (Forlimpopoli e Porto Recanati). Pescara è partita male in questo campionato e non ha ancora vinto. Battuta in casa 57-65 dal Civitanova nella prima partita, è stata superata poi 90-84 a Termoli e quindi di nuovo in casa, dal Porto Recanati, 61-78: non è certo un materasso il quintetto pescarese che ha diversi giocatori abituati alla B Interregionale, ma complice un calendario non agevole fino a questo momento non ha ancora assaporato la gioia del successo. "Finalmente in casa, tutti al palas", è l’appello della società. Arbitrano l’incontro di Senigallia Pepe di Deruta (Pg) e Rcsan di Umbertide (Pg).

Andrea Pongetti