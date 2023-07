Coal, 300 milioni di euro di fatturato e progetti futuri nel 2022

Nel 2022, dopo gli anni della pandemia, una serie di avvenimenti internazionali, primo fra tutti il conflitto innescato dalla Russia con l’invasione dell’Ucraina, hanno portato significative incertezze, instabilità e turbolenze sui mercati. Nonostante questo Coal, cooperativa marchigiana con sede a Camerano (An), operante nel mondo della distribuzione alimentare, ha fatto registrare una discreta crescita di fatturato (+3,10%) che l’ha portata a superare la soglia dei 300 milioni di euro di vendite al lordo di sconti e premi e del ristorno mutualistico ai soci.

La Cooperativa continua il suo percorso di crescita valorizzando l’essere una rete di imprese che può contare sulla forza delle relazioni e della solidarietà tra soci. La costante crescita e i buoni risultati ottenuti negli ultimi anni sono sicuramente riconducibili alla validità del modello imprenditoriale, basato su un sistema cooperativo solido e partecipativo, su una continuità e univocità di visione degli amministratori e sulla motivazione e capacità dei Soci, tutti operanti nelle regioni del Centro Italia.

Il risultato operativo lordo della cooperativa nel 2022 è stato di 5,8 milioni di euro, mentre l’Ebitda supera gli 8 milioni di euro. L’utile netto è pari a 1,2 milioni di euro, interamente accantonato a riserva fatto salvo il 3% da destinare ai fondi mutualistici. Il patrimonio della cooperativa, anch’esso in significativo incremento, ha toccato i 68 milioni di euro. Tutto questo dopo aver liquidato ai propri soci e affiliati premi per oltre 16 milioni di euro e ai propri soci un ristorno mutualistico di 3 milioni di euro. La posizione finanziaria netta della società permane in equilibrio nonostante i rilevantissimi investimenti operati, che negli ultimi anni hanno raggiunto la cifra di quasi 40 milioni di euro (considerando anche gli incrementi di partecipazioni societarie).

I dati dell’esercizio 2022 testimoniano una crescita che si consolida anno dopo anno e che conferma il successo del modello di sviluppo adottato da Coal, assolutamente coerente con le esigenze aziendali e del territorio in cui opera. Con la sua rete di vendita, che conta oltre 300 punti vendita in 6 regioni e nella Repubblica di San Marino con i marchi Coal, Eccomi ed il Buongustaio nel 2022 il Gruppo Coal ha espresso un fatturato alle casse di circa 450 milioni di euro.

Fortemente applaudito il discorso programmatico del Presidente Carlo Palmieri che ha delineato i progetti futuri della Cooperativa assieme agli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere.