Coca da sniffare, rissa tra ragazze in discoteca

Passano la serata in discoteca e prima di tornare a casa si ritrovano coinvolte in una rissa scoppiata prima dentro il locale e poi proseguita fuori. Le avevano prese tutti e tutti le avevano, a loro modo date. Due i gruppi dei giovani coinvolti, inizialmente misti, ragazzi e ragazze, ma poi la cosa si era fatta seria e proprio le ragazze avevano continuato ad usare le mani. Da una parte due amiche abruzzesi, residenti a Chieti, una di 24 anni e l’altra di 22. Dall’altra due amiche, una romena che abita a Falconara e una chiaravallese, entrambe 22enni.

Dopo il parapiglia di gruppo, dove era dovuta intervenire la sicurezza del locale per dividere le giovani coinvolte, c’era stato un incontro nei bagni della discoteca, il Miami di Monsano. Le abruzzesi avrebbero avuto della cocaina con loro e per farne uso avrebbero chiesto alla romena se le prestava loro una banconota. La risposta era stata negativa e si erano quindi riaccesi gli animi. Le due abruzzesi avrebbero preso per i capelli la 22enne romena, una l’avrebbe spinta e trattenuta a terra con violenza mentre l’altra l’avrebbe colpita a ripetizioni con dei calci al viso. Un pestaggio al femminile continuato anche fuori dal locale e costato un naso rotto alla 22enne e un trauma cranico per una prognosi di 30 giorni.

La malmenata aveva sporto denuncia alle forze dell’ordine e arrivare a tutte e quattro c’era voluto poco. Grazie alle telecamere del locale si era risaliti alla prima rissa di gruppo e da lì all’aggressione ad una delle quattro giovani. Adesso rischiano tutte di finire a processo per rissa e per lesioni aggravate in concorso (questo reato solo alle abruzzesi). Ieri mattina, nell’udienza preliminare davanti al giudice Alberto Pallucchini, la 22enne romena, che è sia vittima che imputata, ha chiesto tramite il suo avvocato Pietro Sgarbi di procedere con il giudizio abbreviato e si è costituita parte civile contro le altre due che l’avrebbero picchiata. Il giudice ha rinviato l’udienza al 15 gennaio per la discussione del rito alternativo e per decidere se mandare a processo o meno le altre tre indagate difese dagli avvocati Annalisa Galeazzi ed Elisabetta Simonetti.

La ricostruzione dei fatti è tutta da verificare e stabilire. La romena si è dichiarata estranea all’accusa di rissa. Non avrebbe preso parte a nessun fatto nella discoteca ma sarebbe stata solo picchiata perché si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato.

