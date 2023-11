Cocaina addosso, hashish in casa: perquisizione, segnalato 40enne

Alla vista dei carabinieri accelera il passo: quarantenne del posto perquisito e trovato dai carabinieri con la cocaina addosso e l’hashish in casa. È avvenuto a Sassoferrato dove è stato notato un quarantenne del posto, già conosciuto alle forze dell’ordine il quale camminava con fare sospetto e che alla vista dei militari della stazione di Sassoferrato ha allungato il passo. Fermato e perquisito il 40enne aveva addosso meno di un grammo di cocaina. A casa nella perquisizione domiciliare i militari hanno trovato e sequestrato meno di un grammo di hashish. Il quarantenne è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Fabriano, insieme agli agenti della polizia locale di Fabriano, hanno poi effettuato un controllo del territorio per prevenire la guida senza assicurazione, senza revisione e senza patente. Nel dettaglio in questi giorni è stato effettuato un controllo con l’apparecchio Targa System lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato: fermati 12 mezzi e 12 automobilisti, in poco tempo. Il bilancio è di una contravvenzione al Codice della strada per guida senza gli occhiali prescritti. Le forze dell’ordine ricordano che la guida senza patente comporta una sanzione fino a 5.100 euro. Guidare senza assicurazione comporta una multa da 866 euro, senza revisione 173 euro. L’obiettivo, quindi, è quello di verificare che gli automobilisti abbiano i titoli previsti per mettersi alla guida ossia patente, assicurazione e revisione.

sa. fe.