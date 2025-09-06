Cocaina pronta per lo spaccio in casa e in auto, una arresto ad Ancona

Ancona, 6 settembre 2025 – La Polizia di stato della Questura di Ancona, al culmine di un’attività investigativa, ha arrestato un albanese, in Italia senza fissa dimora, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio: cocaina, suddivisa in 35 involucri.

Nell’ambito delle indagini volte al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, si è arrivati al soggetto pregiudicato e conosciuto nell’ambiente, era attivo nell’attività di spaccio di cocaina.

Dopo diversi giorni di attività investigativa, svolta mediante mirati servizi di appostamenti e pedinamenti, i poliziotti erano riusciti ad individuare il nascondiglio dove l’uomo occultava la droga, per evitare di nasconderla all’interno dell’appartamento in cui viveva e aveva fittiziamente stabilito la propria dimora, non essendo censito nel territorio nazionale.

I poliziotti hanno perquisito casa e auto.

La perquisizione personale ha permesso di trovare 410euro in banconote di vario taglio, sequestrati in quanto provento dell’attività illecita, a fronte del fatto che l'uomo non esercitava alcuna attività lavorativa.

Sotto il tappetino dell’auto è stato rinvenuto un involucro in cellophane termosaldato contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Alla presenza dell’indagato, condotto presso il suo nascondiglio in zona Falconara, si è sequestrato un barattolo precedentemente occultato, con all'interno altri 34 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina.

Utilizzando delle chiavi rinvenute, di cui l’indagato non sapeva dare contezza, i poliziotti hanno trovato materiali per il confezionamento, quali ritagli di cellophane, un paio di forbici e un bilancino di precisione, tutto materiale verosimilmente utilizzato per la preparazione delle dosi.

Complessivamente sequestrato mezzo etto di cocaina, suddiviso in 35 involucri.

Visti gli inequivocabili indizi di reità riscontrati, il giovane veniva tratto in arresto e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, collocato presso le camere di sicurezza della locale Questura, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo tenutosi nella mattinata odierna, all’esito del quale l’arrestato, dopo la convalida del provvedimento precautelare, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Ancona.