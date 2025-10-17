In casa nascondeva 2 chili di cocaina: arrestato dipendente del tribunale di Ancona

Ancona, 17 ottobre 2025 – Trovato con la cocaina in casa scatta l’arresto per un 60enne, dipendente del Tribunale di Ancona che è stato portato in carcere. L’uomo, che a palazzo di giustizia svolge la funzione di autista, si trovava nella sua abitazione a Montemarciano quando i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno effettuato il blitz, mercoledì pomeriggio. Dalla perquisizione effettuata sono emersi due chili di polvere bianca nella disponibilità del dipendente. Dal quantitativo trovato sembra che il carico fosse appena arrivato. Dell’operazione, trapelata in queste ore, non emergono ancora molti dettagli perché l’arresto deve essere ancora convalidato.

L’udienza, davanti al gip, è prevista per questa mattina e il 60enne potrà chiarire la sua posizione. Ieri non era al lavoro in tribunale dove la sua presenza, ultimamente, era molto centellinata. Da diverso tempo si sarebbe comportato in maniera strana, spesso avrebbe mandato certificati medici per assentarsi dal lavoro, altre volte non avrebbe nemmeno avvisato della sua mancanza. Sulla sua posizione si stava attivando anche la presidenza, nulla però che ravvisasse la commissione di reati penalmente rilevanti. Ad Ancona lavorava da almeno otto anni, dove non aveva mai destato sospetti o problematiche se non nell’ultimo anno. Il suo comportamento sarebbe cambiato a seguito di un grave lutto subito in famiglia e che lo avrebbe scosso molto.

Sue le mansioni di guidare le auto in possesso del tribunale per lo spostamento dei giudici dal tribunale al carcere, per il personale di servizio e per mansioni relative alla posta. Un dipendente fisso che era tornato nelle Marche, la sua regione, dopo aver svolto anni di lavoro a Roma, sempre nei tribunali. Il ritrovamento della cocaina, una quantità elevata che uno stipendio statale non è sufficiente a garantirne un acquisto, non avrebbe nulla a che fare con la sua sede lavorativa. I carabinieri stavano seguendo una pista legata allo spaccio e sono arrivati a lui, probabilmente dopo appostamenti e pedinamenti. Atteso il giorno giusto hanno fatto la perquisizione trovando la droga. In tribunale erano settimane che non andava al lavoro, capitava che si presentava un giorno poi si assentava di nuovo. Ultimamente non gli venivano assegnate nemmeno mansioni vista la sua poca presenza.

Diverse sono state le operazioni antidroga messe a segno nell’ultimo periodo in tutta la provincia di Ancona. A Marzocca, all’inizio del mese, sempre i carabinieri avevano arrestato un 18enne trovato con tre etti di hashish nel garage di famiglia. Il giovane, che è uno studente, l’avrebbe acquistata per racimolare qualche soldo e per rifornire gli amici che si sarebbero serviti di lui per l’acquisto del fumo.