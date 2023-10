Cocaina e migliaia di euro in casa: arrestato

E’ stato fermato nella tarda serata di giovedì dai carabinieri della Stazione di Castelfidardo che stavano effettuando un controllo sul territorio.

Il giovane, 35 anni, si trovava da solo. Una volta a casa sua per la perquisizione domiciliare hanno trovato 38 grammi di cocaina. In parte era già stata suddivisa in dosi, pronta per essere spacciata. Non solo. Nell’appartamento i militari hanno trovato un bilancino di precisione e oltre 17mila e 500 euro in contanti, probabile provento di spaccio della sostanza stupefacente. Per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Era incensurato. Il 35enne non avrebbe proferito parola per giustificare il possesso di tutto il sequestrato. E’ stato portato ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. Si indaga adesso sulla rete di contatti che il giovane avrebbe in zona per lo spaccio appunto. Una droga piuttosto costosa la cocaina, destinata a un mercato sia giovane che adulto, di insospettabili, professionisti, che ne fanno uso non solo per lo sballo della movida ma anche durante la vita di tutti i giorni.

Ogni cessione frutta centinaia di euro, motivo anche questo del cospicuo quantitativo di contanti rinvenuto. La "piazza" è quella fidardense, osimana, della Riviera del Conero fino a Porto Recanati. L’ultimo arresto per cocaina in zona in particolare è avvenuto pochi mesi fa a Loreto da parte dei militari. Le comunicazioni tra l’indagato e gli assuntori avvenivano con utilizzo di social e applicazioni telefoniche, che hanno reso molto difficoltosi investigazioni e controlli. L’operazione, come quest’ultima, ha rappresentato un altro risultato frutto dell’attività preventiva svolta dall’Arma nell’area sud orientale della provincia, che ha già permesso nel semestre in corso l’arresto di diversi spacciatori e il sequestro di diversi chilogrammi di stupefacenti.

I controlli intensi su tutto il territorio sono stati predisposti anche per questo fine settimana, a livello congiunto da parte delle forze dell’ordine, estesi per tutto il ponte di Ognissanti, a tutela dell’ordine pubblico. Controllati "speciali" per l’aumento degli afflussi come ogni anno i cimiteri, le chiese e soprattutto le basiliche come quella della Santa Casa di Loreto, ma anche le principali arterie ad alto scorrimento della zona a sud di Ancona.

Silvia Santini