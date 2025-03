Cocaina gettata dal balcone: coppia condannata

La sorella si era presa tutta la colpa della droga eppure in due, moglie e marito, sono stati condannati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Ieri la sentenza emessa dal giudice Carlo Cimini: 10 mesi di reclusione ad entrambi, oltre al pagamento di 1.400 euro di multa ciascuno.

Il giudice ha rimandato anche gli atti al pubblico ministero per indagare la sorella di uno dei due imputati per lo stesso reato. In due precedenti udienze aveva testimoniato a favore della coppia, un 50enne e una 45enne di Castelferretti. Aveva spiegato in aula, chiamata come teste della difesa, che la droga era sua e l’aveva gettata dal balcone che si trovava attaccato a quello dei due accusati. In quel periodo aveva il marito ai domiciliari e temeva gli aggravassero la misura.

In casa della coppia condannata i carabinieri della Tenenza di Falconara avevano fatto un blitz, il 24 maggio dello scorso anno, dopo una soffiata che li aveva portati dritti dritti sotto l’abitazione dei due, già noti alle forze dell’ordine. C’era il sospetto che in casa tenessero droga così i militari avevano raggiunto la palazzina, a Castelferretti. Il blitz portò a scoprire due involucri fatti da due calzini, con all’interno 4,5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. I contenitori artigianali erano stati gettati da un balcone poco prima che i militari entrassero in casa. I carabinieri però avevano visto cadere giù qualcosa ed erano andati a recuperarlo.

Moglie e marito avevano negato fosse roba loro ma poi in casa i militari trovarono anche 1.800 euro in contanti, considerati i proventi dello spaccio. Nel processo i due imputati, difesi dagli avvocati Elisa Gatto e Antonio Di Renzo Mannino, hanno continuato a negare la proprietà dello stupefacente. La difesa aveva chiesto di fare una perizia sull’involucro, dna e impronte, per far emergere l’estraneità dei due assistiti ma il giudice non l’ha concessa. Scontato il ricorso in Appello dopo che saranno uscite le motivazioni della sentenza previste tra 45 giorni.

