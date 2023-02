Cocaina nascosta anche negli slip: arrestato

di Sara Ferreri

I carabinieri lo fermano e lui ha un atteggiamento particolarmente nevoso: nascondeva un ingente quantitativo di cocaina nella tasca interna del giubbino e pure una dose nascosta negli slip. Arrestato 32enne residente in provincia di Ancona, di giorno operaio, di sera, dopo il lavoro, pusher di cocaina. Venerdì pomeriggio attorno alle 17.30 i carabinieri della stazione di Staffolo hanno proceduto al controllo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, il quale si trovava in auto nell’area industriale di San Paolo di Jesi. Il suo atteggiamento ha sin da subito attirato l’attenzione dei militari che hanno, così, deciso di approfondire il controllo, sottoponendo il trentaduenne a perquisizione personale. Di qui il ritrovamento di un sacchetto in cellophane contenente 218 grammi di cocaina e di un bilancino elettronico di precisione, sistemati nella tasca interna del giubbotto indossato. Ma non è tutto perché il 32enne nascondeva altri 0,50 grammi della stessa sostanza stupefacente all’interno degli slip, probabilmente proprio per sfuggire ad eventuali controlli delle forze dell’ordine. Complessivamente la sostanza stupefacente probabilmente destinata a ‘clienti’ della Vallesina, avrebbe potuto fruttare dagli 11 ai 20mila euro sulla piazza. Ieri mattina il giudice del tribunale i Ancona ha convalidato l’arresto e applicato al trentaduenne la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo. Sono in corso le indagini per capire i destinatari di un quantitativo così importante di cocaina. Ma non è tutto perché durante i controlli straordinari del finesettimana i carabinieri della compagnia di Jesi, guidata dal capitano Elpidio Balsamo, hanno beccato anche un uomo che si era messo alla guida della propria automobile dopo aver alzato il gomito. Alle prime ore di domenica, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso a Jesi un cinquantottenne il quale era alla guida della propria autovettura in stato di alterazione psicofisica provocato dall’abuso di alcolici. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e si è visto ritirare dai militari la patente di guida per la conseguente sospensione. I controlli proseguiranno incessanti anche nei prossimi giorni, al fine di prevenire ogni tipo di reato. La raccomandazione comunque è sempre quella di segnalare persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine per una ‘sicurezza partecipata’.