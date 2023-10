Cocaina nascosta in casa: arrestato 49enne

I carabinieri hanno allacciato le manette ai polsi di un 49enne di Corinaldo trovato con 220 grammi di cocaina in casa. Un duro colpo allo spaccio, il secondo dopo quello messo a segno alcune settimane fa dalla polizia. Una vera e propria task force quella messa in atto dalle forze dell’ordine per arginare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Continuano a essere attenzionati i luoghi abitualmente frequentati da pusher e tossicodipendenti. Diverse anche le operazioni di osservazione in atto per sorprendere pusher e tossicodipendenti con la droga.

Lunedì i carabinieri hanno arrestato un 49enne con precedenti: l’uomo doveva scontare più di un anno per aver violato obblighi di sorveglianza speciale. I militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare e lo hanno trovato in possesso di 220 grammi di cocaina, occultata in dei barattoli. L’arresto sarà convalidato nella giornata di oggi. In attesa della convalida, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Montacuto. Non solo la spiaggia di velluto, ma anche l’hinterland è ormai da tempo nella lente di ingrandimento delle forze dell’ordine: in più occasioni sono stati trovati residenti in possesso di quantitativi di droga, nascosta nei luoghi più improbabili come ascensori o pertinenze di alcune abitazioni. Da tempo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland sono considerate are di traffico di sostanze stupefacenti, per via delle numerose arterie che consentono facili vie di fuga, ma anche facili collegamenti con altri comuni. Inoltre, nei mesi estivi Senigallia si trasforma nel fulcro della Movida per via dei numerosi locali frequentati dai giovani della zona, ma anche da numerosi turisti e persone provenienti da altri comuni attratte dal divertimento.

Tolleranza zero anche nei confronti di chi abusa di sostanze alcoliche e si mette al volante, ma anche nei confronti di chi somministra alcolici a minori. Forze dell’ordine unite nei controlli in prossimità dei locali, ma anche nei luoghi abitualmente frequentati da giovani dopo l’orario scolastico e dal tardo pomeriggio, dove in passato, in più occasioni si sono verificati episodi di spaccio o abuso di sostanze alcoliche. Controlli che periodicamente torneranno ad essere effettuati anche in prossimità del Campus, in orario d’ingresso e di uscita dalla scuole. Ad essere interessate saranno anche le fermate dei mezzi pubblici.