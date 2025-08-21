Cocaina nascosta in casa in un armadio: arrestato

Lo fermano per un controllo al Piano e il suo nervosismo insospettisce i carabinieri che lo seguono fino a casa trovandolo con 16 grammi di cocaina nascosti nell’armadio. Arrestato un 35enne anconetano. L’uomo, disoccupato, è finito in manette martedì. Poche ore prima è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto vicino a piazza Ugo Bassi e i carabinieri del Norm, della Compagnia di Ancona, lo hanno fermato per un controllo. Il 35enne ha dato i propri documenti mostrando però un certo nervosismo durante tutta l’operazione. Aveva fretta di andarsene e i militari lo hanno perquisito. Addosso non aveva nulla ma controllate le sue generalità è emerso che era era già noto alle forze dell’ordine per reati sempre legati agli stupefacenti. I carabinieri hanno deciso così di estendere il controllo anche nell’abitazione di residenza del sospettato, in via Colleverde, alle Grazie.

Arrivati nell’appartamento hanno chiesto ausilio anche alla polizia locale di Falconara, l’unità cinofila, dotata di cani antidroga. E’ stato proprio il quadrupede ad indirizzare i militari verso un armadio, in camera da letto, all’interno del quale il 35enne aveva ricavato un nascondiglio. I carabinieri hanno controllato l’armadio da cima a fondo rinvenendo un involucro con dentro quasi 16 grammi di cocaina. Nell’abitazione c’era tutto il necessario per confezionare le dosi di droga: bilancini di precisione, ritagli di cellophane, bustine. Il 35enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Ieri mattina è stato portato in tribunale dove la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l’arresto rimettendolo in libertà. Il suo legale, l’avvocato Matteo Bettin, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 26 maggio. Dopo i diversi casi di overdose che hanno interessato il capoluogo dorico e la sua provincia, nell’ultimo mese, sono aumentati i controlli finalizzati a stroncare il fenomeno dello spaccio e a individuare la filiera degli spacciatori per vedere se gira una partita di droga tagliata male. La prima vittima risale all’8 agosto scorso, nel quartiere di Borgo Rodi. Era un 44enne anconetano, trovato senza vita nel suo appartamento. L’allarme era stato dato dalla madre che lo attendeva a pranzo ma a casa della donna non è mai arrivato. In casa c’era anche un amico che è stato soccorso in tempo e poi ricoverato. Il giorno dopo era toccato ad un altro 44enne, in via Flaminia. Un 35enne invece era stato salvato in tempo grazie all’allarme dai dal coinquilino.

Marina Verdenelli