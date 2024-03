Cocaina nascosta negli slip, per un 30enne scatta la denuncia

Fermato per un controllo stradale, era sembrato nervoso, come se stesse nascondendo qualcosa. E in effetti, grazie ai successivi accertamenti, i militari lo hanno sorpreso con la cocaina nascosta negli slip e per questo è stato denunciato. A finire nei guai è stato un trentenne del posto. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della Tenenza nello scorso fine settimana. In occasione dei servizi di presidio del territorio, disposti dal comando provinciale di Ancona, gli uomini dell’Arma falconarese hanno circoscritto le zone nevralgiche della città, per prevenire e per reprimere i reati predatori e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’area della stazione ferroviaria, del centro e delle aree a ridosso di Castelferretti sono state attenzionate dai militari, con il controllo di persone e veicoli. Nella periferia del Comune di Falconara gli operatori guidati dal comandante Giuseppe Esposito hanno proceduto al controllo di un’autovettura, con quattro uomini a bordo. Tra questi, seduto sul posto del passeggero, c’era anche un trentenne, che si è mostrato fin da subito nervoso, non appena è scattato un controllo. La successiva perquisizione personale eseguita nei suoi confronti ha consentito di rinvenire, ma occultata negli slip, una bustina contenente sette dosi termosaldate di sostanza stupefacente (ovvero cocaina), per un peso lordo complessivo pari a circa tre grammi. La sostanza stupefacente è stata quindi sottoposta al sequestro penale ed è stata di conseguenza messa a disposizione della autorità giudiziaria. Il trentenne, invece, è stato dunque denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ancona.

gi. gia.