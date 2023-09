Cocaina nascosta nel frigo: fidanzati arrestati

La loro abitazione in centro era un via vai di giovani e non solo: arrestata coppia di fidanzati per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un ragazzo di 24 anni e di una donna di 22 anni, entrambi disoccupati, e da qualche tempo residenti in un’abitazione del centro storico. Gli agenti del commissariato di Fabriano hanno trovato nascosta nel frigorifero della cocaina, precisamente 20 grammi per un valore di mercato che avrebbe potuto fruttare fino a 5mila euro. Trovati e sequestrati dai poliziotti anche tablet, telefoni cellulari sui quali sarebbero stati trovati messaggini potenzialmente riconducibili allo spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. Ieri l’arresto è stato convalidato e il giudice del tribunale di Ancona li ha rimessi in libertà con l’obbligo di firma per lei che si sarebbe assunta la responsabilità, in attesa dell’avvio dell’iter processuale. Gli arresti sono stati messi in atto durante lo scorso fine settimana quando gli agenti di polizia del settore anticrimine di Fabriano, a seguito di alcune segnalazioni di residenti, hanno concentrato l’interesse investigativo sulla coppia di fidanzati fabrianesi, 24 anni lui, difeso dall’avvocato Marco Massei, 22 anni lei difesa dall’avvocato Ruggero Benvenuto, entrambi disoccupati, i quali da qualche tempo vivevano in un appartamento del centro. Secondo le segnalazioni, poi appurate, erano stati segnalati andirivieni anche a tarde ore serali di giovani nell’appartamento, quando i due diventavano "operativi". Sono bastati pochi servizi di appostamento per riscontrare la fondatezza delle segnalazioni. Gli agenti hanno così deciso di mettere in atto il blitz, procedendo a una perquisizione domiciliare di urgenza alla ricerca di sostanze stupefacenti. Trovata poco dopo. Nascosto nel frigorifero e dentro un pacchetto di sigarette un involucro contenente 20 grammi di cocaina pronto per essere ‘lavorato’ e ‘tagliato’. Secondo le proporzioni adottate dagli spacciatori, lo stupefacente sarebbe stato tagliato in quaranta-cinquanta dosi del valore di circa 80-100 euro ciascuna. Gli agenti hanno sequestrato anche tre smartphone, un tablet, sostanze da taglio, bilancino elettronico di precisione e numerosissimi ritagli di cellophane destinati, secondo gli inquirenti, al confezionamento delle dosi. La posizione della coppia di fidanzati, entrambi con trascorsi per reati contro il patrimonio ed in violazione della normativa di contrasto agli stupefacenti, sarà valutata anche in termini di applicazione di misure di prevenzione a cura della divisione anticrimine della questura.