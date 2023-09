Cocaina rosa, arriva la sentenza per il barbiere: 1536 ore alla Misericordia

Cocaina rosa, è arrivata la condanna per il barbiere arrestato dai carabinieri del Nas il 10 marzo scorso. Era la prima volta che in città compariva questo tipo di droga, dall’odore di fragola e dagli effetti allucinogeni molto potenti. La pena, che in abbreviato ieri è stata definita a due anni e otto mesi dalla giudice Francesca De Palma, la sconterà però facendo lavori di pubblica utilità alla Misericordia Onlus di Torrette. Dovrà fare 1.536 ore di presenza nella associazione a cui è stato affiancato. L’imputato infatti, un 30enne di origine colombiana , difeso dagli avvocati Giuseppe Cutrona e Carmelino Proto (foto), ha già scontato sei mesi agli arresti domiciliari e il resto della pena gli è stato convertito in ore lavorative e a piede libero. La misura dei domiciliari per lui infatti è decaduta con la sentenza di ieri. Per il 30enne, che era finito in manette dopo una prima perquisizione fatta all’interno della sua attività, in via San Martino, la pm Irene Bilotta aveva chiuso le indagini chiedendo per il barbiere il giudizio immediato. La difesa, su richiesta anche del proprio assistito, ha chiesto di procedere con l’abbreviato, un rito alternativo che consente uno sconto di pena in caso di condanna pari ad un terzo. Fino a ieri il barbiere era agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico e con la possibilità di andare solo a lavorare nella sua attività che nel frattempo ha cambiato sede. La cocaina rosa, che non è cocaina ma è detta così per via del suo colore, è una sostanza stupefacente che ha effetti devastanti su chi l’assume. Il giorno del blitz l’aveva addosso quando i militari sono entrati nella sua attività, di primo pomeriggio. Il negozio profumava ancora di fragola, l’odore che la distingue. Il resto i carabinieri lo avevano trovato nell’abitazione dell’artigiano, a Palombina. In tutto poco più di mezzo etto, 55 grammi, ben nascosti in casa ma non tanto da sfuggire alla perquisizione dei carabinieri. Nella convalida davanti al gip aveva ammesso che era sua ma non per spacciarla bensì per uso personale.