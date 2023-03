Cocaina rosa ad Ancona, arrestato barbiere per spaccio. Cos’è la nuova droga

Tusi o cocaina rosa sequestrata dai Nas di Ancona

Ancona, 11 marzo 2023 – Il titolare di una barberia, all'interno di una palestra del centro storico di Ancona, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel dettaglio si trattava di 'cocaina rosa', cioè di uno stupefacente denominato 'tusi', composto da un mix di ketamina e Mdma.

Il barbiere è un cittadino italiano di origine colombiana di 30 anni. I carabinieri del Nas stavano effettuando un controllo di routine nella sua attività commerciale quando, nel notare l'atteggiamento nervoso del titolare, hanno deciso per una perquisizione del locale e dell'abitazione privata.

Così i militari hanno trovato e sequestrato 55 grammi di stupefacente ‘tusi’ con materiale per il peso e il confezionamento, ma anche una somma di 2.500 euro, ritenuto provento dello spaccio.

L'arrestato è stato poi associato alla casa circondariale di Montacuto, in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica di Ancona.

Cos'è lo stupefacente tusi o cocaina rosa

Lo stupefacente 'tusi' è comparso per la prima volta nel 2010 in Colombia e da qualche tempo è diffuso in Europa. È una droga sintetica chiamata anche 'cocaina rosa', perché il suo colore è dato da un colorante alimentare al gusto di fragola. A oggi sono pochi i sequestri effettuati sul territorio nazionale, ma la richiesta di questo narcotico altamente pericoloso per la salute pubblica è in aumento.