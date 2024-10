Cocaina spacciata in provincia. Narcotrafficante preso in Cile. Era ricercato da quattro anni

Quattro anni di latitanza, arrestato in Cile un narcotrafficante di droga. E’ un 56enne di Taranto che ha fatto parte di una associazione specializzata nel commercio di ingenti quantitativi di cocaina e marijuana che venivano spacciati nella provincia di Ancona. La droga veniva acquistata a Torre Annunziata e poi portata fino alle Marche per essere piazzata. Il tarantino sarebbe stata una figura determinante per il mercato locale. Era ricercato per concorso in traffico di stupefacenti e per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ad ammanettarlo, nei giorni scorsi, è stata la polizia investigativa del Cile che aveva ricevuto indicazioni per dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia guidata da Sergio Sottani. Stando alle accuse il latitante faceva parte di una associazione composta da 25 persone, tutte di nazionalità italiana ad eccezione di un cittadino colombiano. In particolare, a maggio del 2006, è stata sequestrata al gruppo criminale una somma di denaro in contanti di circa 140mila euro e destinata all’acquisto di tre chilogrammi di cocaina.

Ora il 56enne dovrà scontare parte della pena anche per essersi sottratto agli obblighi di mantenimento familiare, non versando alcuna somma di denaro a favore dei due figli minorenni a partire da luglio 2007. Il tarantino era stato condannato ad una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Adesso è in attesa di essere estradato in Italia per scontare la pena residua di un anno e due mesi di reclusione.