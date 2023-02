"Code alla Caritas, rinunciamo a gettoni e indennità per aiutare"

"La giunta ci costa 18.500 euro al mese? Ci sono 5.200 cittadini che l’anno scorso si sono rivolti alla Caritas perché non sono riusciti a pagare le bollette. Adesso rinunciamo ai gettoni di presenza e alle indennità di funzione". Così il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano che avanza la sua proposta alla maggioranza. "Da un lato – evidenzia – scopriamo che sono oltre 5.200 i cittadini di Fabriano che nel 2022 si sono rivolti alla Caritas perché non sono riusciti a pagare le bollette e, attraverso il Fondo Europeo di Aiuto agli Indigenti, sono 700 le persone che chiedono di avere i beni di prima necessità. Poi, dall’altro lato, veniamo a conoscenza del fatto che chi ci amministra ci costa quasi 18.500 euro al mese (circa 220mila all’anno, ndr) di fondi pubblici. Siccome ritengo che i politici devono essere i primi a dare l’esempio, prima di chiedere ulteriori gravosi sacrifici ai cittadini per far fronte alla delicata situazione economico-finanziaria del nostro Comune- rimarca – chiedo: ‘Perchè non avere per Fabriano un’amministrazione a costo zero?’ In poche parole, visto che in tantissimi altri Comuni è stato già fatto, chiedo che si predisponga un documento con il quale consiglieri comunali, sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale rinuncino rispettivamente ai gettoni presenza per la partecipazione alle sedute consiliari, delle commissioni e delle rispettive indennità di funzione". Ad oggi in provincia sono pochi gli amministratori e consiglieri che hanno rinunciato a gettone e indennità queste ultime aumentate per legge su richiesta di Anci.