Codice rosso, reati in aumento "Soprusi per una donna su tre"

di Pierfrancesco Curzi "Rosso invisibile, le violenze nascoste". Nella Giornata internazionale per i diritti delle donne, l’attenzione si è spostata sui giovani, sugli studenti delle superiori, la società del domani. In 400 ieri erano presenti in rappresentanza degli istituti Rinaldini, Savoia-Benincasa, Podesti, Volterra e Vanvitelli Stracca. Il titolo dell’iniziativa che si è svolta ieri al teatro Sperimentale ‘Lilio Arena’, organizzata dalla questura di Ancona, ha centrato l’obiettivo sulla sensibilizzazione e sull’educazione alla legalità contro la ‘violenza di genere’, la violenza sulle donne. Proprio ai giovani presenti nella sala del teatro, gremita, si sono rivolte le autorità: "Non è la prima volta che ci incontriamo, lo abbiamo già fatto per altri temi chiave, dalla lotta alla mafia al bullismo e alle baby gang – ha detto Cesare Capocasa, questore di Ancona – I crimini sulle donne sono odiosi e i dati in tal senso sono insopportabili. In particolare il focus di stamattina sulle violenze contro le donne sui luoghi di lavoro, dalle molestie ai ricatti, per arrivare poi a stupri e femminicidi. Noi facciamo del nostro meglio sul fronte repressivo, ma non basta, serve prevenzione e un cambio culturale contro l’ignoranza, insomma una risposta di sistema. Mi raccomando, voi siete sempre i...