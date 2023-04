"Coinvolgere scuole e associazioni"

"Sono tutte questioni prioritarie che devono essere affrontate con la dovuta attenzione. La situazione delle strade anconetane è insostenibile. Tutti conosciamo le condizioni del manto stradale e di gran parte della segnaletica che oltre a essere indecorosi sono anche un pericolo continuo per la sicurezza dei cittadini. Vorremmo programmare interventi di manutenzione con la massima urgenza perché la salute e la sicurezza degli anconetani non può aspettare. Per quanto concerne la cura del verde, con gran dispiacere constatiamo le pessime condizioni delle aree verdi tra mancanza di manutenzione, scarsa pulizia e persino di sicurezza, come già indicato nel parco di Villa Beer durante un nostro intervento di raccolta rifiuti.

Ecco le nostre proposte: interventi di riqualificazione, collaborazioni con istituti scolastici e associazioni e collaborazioni pubblico-privato. Marciapiedi: oltre a essere spesso dissestati, sono addirittura mancanti in molte zone per lunghi tratti e ciò costringe i pedoni a condividere pericolosamente la carreggiata con le auto.

Inoltre, l’accessibilità non è sempre garantita tra scivoli assenti, ostruiti o con pendenza eccessiva. Proponiamo di progettare gli interventi in collaborazione con le realtà che si dedicano all’inclusione. Accoglienza turisti: proponiamo la realizzazione di altri info-point nei luoghi a maggiore attrattività turistica, la messa a punto di un sistema di servizi adeguato ad accogliere ed accompagnare il turista durante la sua permanenza in città".