Col motorino sul marciapiede: ragazzina ferita

La violenza ferragostana in Riviera non si è fermata quella sola notte con il pestaggio di un 17enne che ha difeso l’amico per il furto della collanina. I "maranza" hanno colpito ancora la notte dopo. Erano in tre senza casco su un motorino. Non sfrecciavano, procedevano piano "giocando" a fare lo slalom tra i turisti e i residenti a passeggio sui marciapiedi della Litoranea a Marcelli di Numana.

Nei pressi della piazzetta con una ruota sono finiti sopra i piedi di una ragazzina, minorenne. La giovane ha urlato di dolore. Tre le dita rotte e immediato il trasporto all’ospedale di Torrette dove è stata presa in carico, accompagnata dal genitore. I carabinieri avrebbero già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza e inquadrato l’identità di quei giovanissimi, tutti under 18. Si procede con cautela, data la minore età, ma avrebbe i giorni contati. Come puntualizzato anche dal sindaco Gianluigi Tombolini si tratterebbe, almeno per il caso di Ferragosto, di bande che provengono da fuori comune che si danno appuntamento in Riviera. Due adulti di passaggio avrebbero urlato loro contro di smetterla, per cercare di intimorirli ma non hanno sortito alcun effetto, anzi, si sono dovuti allontanare per paura che venissero picchiati. Erano fuori controllo. Sul posto c’erano tre pattuglie dei carabinieri più la vigilanza privata lungo le spiagge. E di indignazione, oltre che le segnalazioni, ce n’è ancora tanta.

Un genitore afferma: "Minorenni, maschi e femmine, oltre a schiamazzi e bestemmie, lasciano i segni dell’educazione nei parchi per bambini. C’era addirittura una tavola da surf e una sedia rubata probabilmente in piazzetta".

A Castelfidardo i carabinieri sono stati chiamati più volte l’altra sera: in via Nobel un gruppo di giovanissimi alle 2 di notte si divertiva a puntare un laser contro le auto in transito mirando allo sguardo del conducente che era costretto a deviarlo invadendo l’altra carreggiata e alle Crocette facevano gare ci corsa su due ruote, sempre a notte fonda, tanto da impedire il sonno ai residenti. Così rompono la noia, provano il brivido del proibito. Laser pericolosamente puntati erano stati segnalati anche l’inverno scorso a Osimo, una bravata che era finita, tra i tanti atti vandalici messi in atto dai ragazzini, anche tra le discussioni dei politici in piena campagna elettorale, sempre su segnalazione di cittadini esasperati.

Silvia Santini